- Kao što je i poznato, Saša trenira u "Zemunelu" već nekoliko meseci, odnosno otkako je raskinuo ugovor sa Zenitom. Održavao je formu, a koliko sam upoznat, nema zasad želju da se vraća u Srbiju, već mu je prioritet da se ponovo oproba u inostranstvu. Sačekaćemo da vidimo da li će dobiti neku odgovarajuću ponudu. Što se mene lično tiče, rado bih ga video u ovom timu Partizana. Bio je kapiten, zna veličinu ovog kluba, ima iskustvo i kvalitet, a posebno bi nam dobro došao zbog pozicije koju igra - istakao je Mijatović.