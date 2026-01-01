Slušaj vest

Bivši kapiten PartizanaSaša Zdjelar mogao bi da se vrati među crno-bele nakon odiseje u Rusiji.

O tome je govorio Predrag Mijatović u intervjuu za "Sportinjo":

Saša Zdjelar Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

- Kao što je i poznato, Saša trenira u "Zemunelu" već nekoliko meseci, odnosno otkako je raskinuo ugovor sa Zenitom. Održavao je formu, a koliko sam upoznat, nema zasad želju da se vraća u Srbiju, već mu je prioritet da se ponovo oproba u inostranstvu. Sačekaćemo da vidimo da li će dobiti neku odgovarajuću ponudu. Što se mene lično tiče, rado bih ga video u ovom timu Partizana. Bio je kapiten, zna veličinu ovog kluba, ima iskustvo i kvalitet, a posebno bi nam dobro došao zbog pozicije koju igra - istakao je Mijatović.

Zdjelar je za Partizan nastupao od 2018. do 2022. godine i za to vreme postao je miljenik Grobara i kapiten "parnog valjka".

Kasnije je igrao za CSKA iz Moskve i Zenit.

