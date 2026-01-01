Slušaj vest

Bivši trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević nedavno je tužio crno-bele koje je napustio u novembru 2025. godine.

Kasnije je Blagojević objasnio razloge za takav potez prema:

- Zbog različitih natpisa i njihovih tumačenja u medijima, osećam potrebu da se obratim navijačima Partizana. Vođen osećajem profesionalne odgovornosti nakon poraza od Čukaričkog imao sam otvoren i korektan razgovor sa Dankom Lazovićem, sa kojim sam uvek imao kvalitetan, iskren i profesionalan odnos. Razgovarali smo o mogućnosti mirnog sporazumnog razlaza uz zajedničko saopštenje, u korektnom tonu i bez loših reči - napisao je Blagojević i dodao:

- Međutim, nakon što je na klupskom sajtu iznenada objavljena informacija o smeni, i pošto sam potom i zvanično dobio odluku o jednostranom raskidu ugovora, situacija se promenila i bio sam prinuđen da svoja prava zaštitim kroz institucije, što je u takvim okolnostima jedini ispravan put. Prema Partizanu i njegovim navijačima imam veliko poštovanje i ovu situaciju ne doživljavam kao sukob, već kao pravno pitanje koje će biti rešeno na odgovarajući način.

U međuvremenu, član uprave FK Partizan Predrag Mijatović javno je udario po bivšem strategu crno-belih Srđanu Blagojeviću:

- Drago mi je da ste me to pitali, da bih mogao da razjasnim tu situaciju. Blagojević je imao ugovor do kraja aktuelne sezone 2025/26. Pre skoro dva i po meseca, doneli smo tu odluku da promenimo šefa struke i to je urađeno isključivo u interesu ekipe i rezultata. U razgovoru sa Srđanom, koji je obavio Lazović, razgovaralo se u pravcu sporazumnog raskida. Posle obavljenog razgovora, ja sam razgovarao sa Dankom i razumeo da je on postigao dogovor sa Blagojevićem. U tom trenutku smo objavili na našem zvaničnom sajtu i tada počinje problem. Srđan se ljuti i misli da smo mi iskoristili situaciju u negativnom kontekstu, što nije bila ničija namera. Objavljivanje na klupskom sajtu je logičan potez, jer se ranije dešavalo da se takve informacije prvo pojave u medijima, pa tek onda oficijalno. Ja sam lično poslao poruku Srđanu, gde sam mu rekao da sam najverovatnije pogrešno razumeo Lazovića, međutim, na tu poruku nikada nisam dobio odgovor. Ostale poteze Blagojevića vidite i sami - usledila je tužba.

- Posle tog nesporazuma, pravni zastupnik Srđana Blagojevica je izrazio želju da razgovara sa nekim od članova uprave, ali da to ne bude Danko, jer navodno Lazović je dobar i u prijateljskim odnosima sa Srđanom, a mi ostali smo loši. Doneta je odluka da Danko razgovara i na tom sastanku je ponuđeno da mu klub da još tri mesečne plate i da se raziđemo sporazumno i prijateljski. Međutim, Blagojević to nije prihvatio, smatra da treba i da zaslužuje da mu se isplati sve do kraja ugovora, zbog čega je i podneo tužbu. I on ima pravo na to, nije ništa sporno, ali biću potpuno iskren - zatekao me taj njegov potez, pomalo i zaboleo. Pogotovo u vremenu kada se zna kakve su nam finansije i sa kakvim se problemima ova uprava bori. Samo malo razumevanja i strpljenja, to je jedino što smo tražili od bivših igrača i trenera. Stvarno bih voleo da bude mnogo manje onog busanja u grudi i zaklinjanja na ljubav Partizanu, a kada treba da se malo pomogne i na delu to pokaže, onda... Niko ne mora ničega da se odriče, ali kompromis u teškoj situaciji bi nam značio - rekao je Mijatović u intervjuu za "Sportinjo".

