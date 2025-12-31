Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Alžira savladala je savladala Ekvatorijalnu Gvineju sa 3:1, u okviru poslednjeg 3. kola grupne faze Kupa afričkih nacija.

Alžir je sav posao rešio u prvom poluvremenu i pobedom "overio" prvo mesto u Grupi E.

Alžir je poveo pogoktom Zinedina Belaida u 19. minutu, a samo šest minuta kasnije Fares Čaibi je udvostručio vođstvo – 2:0.

U 32. minutu je Ibrahim Maza pogodio za velikih 3:0 i gotovo rešio pitanje pobednika.

U drugom poluvremenu je opao ritam, ali je Ekvatorijalna Gvineja uspela da ublaži poraz, pogodio je Emilio Nsue u 50. minutu i postavio konačnih 3:1.

Alžir se pobedom plasirao u plej-of Kupa afričkih nacija kao prvoplasirani tim u grupi, a Ekvatorijalna Gvineja je takmičenje završila kao poslednja.

U istom terminu, Burkina Faso je savladala Sudan sa 2:0 u borbi za drugo mesto Grupe E.

Lasina Traore je pogodio u 16. minutu za vođstvo Burkine Faso, a samo osam minuta kasnije je Sudan mogao da izjednačenja. Ipak, Al Gozoli Noh nije bio precizan sa bele tačke.

Sačuvala je Burkina Faso predost do samog kraja meča, a onda u 85. minutu potvrdila pobedu. U strelce se upisao Arsene Kuasi na asistenciju Danga Outare.

Burkina Faso je pobedom obezbedila drugo mesto iza Alžira i plasirala se u plej-of, dok Sudan može u nokaut fazu posle poretka trećeplasiranih reprezentacija.

BONUS VIDEO: