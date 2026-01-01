Gosti na nastupu Nikosa Vertisa najveće muzičke zvezde u Grčkoj, u prestonici ove države bili su, između ostalih i srpski državljani.

Nemanja Radonjić je dočekao 2026. godinu u društvu svoje devojke Isidore Kadijević i prijatelja Nemanje Nedovića sa suprugom Minom i Tadije Dragićevića sa suprugom Sandrom, kao i Strahinje Dragićevića sa suprugom Milenom, a sa njima je u društvu bila i manekenka Kristina Perić