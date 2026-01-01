Zanimljivo se društvo skupilo u Atini povodom dočeka Nove godine.
VESELO
NEMANJA RADONJIĆ LUMPOVAO U EVROPSKOJ PRESTONICI! Novu godinu dočekao sa ovim lepoticama i košarkašima koje obožavaju Zvezdaši!
Slušaj vest
Gosti na nastupu Nikosa Vertisa najveće muzičke zvezde u Grčkoj, u prestonici ove države bili su, između ostalih i srpski državljani.
Nemanja Radonjić je dočekao 2026. godinu u društvu svoje devojke Isidore Kadijević i prijatelja Nemanje Nedovića sa suprugom Minom i Tadije Dragićevića sa suprugom Sandrom, kao i Strahinje Dragićevića sa suprugom Milenom, a sa njima je u društvu bila i manekenka Kristina Perić
Doček Nove godine u Atini Foto: Instagram
Vidi galeriju
Dame su izgledale brutalno, a sudeći po objavama na društvenoj mreži Instagram, provod je bio na najvišem nivou.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši