Gosti na nastupu Nikosa Vertisa najveće muzičke zvezde u Grčkoj, u prestonici ove države bili su, između ostalih i srpski državljani.

Nemanja Radonjić je dočekao 2026. godinu u društvu svoje devojke Isidore Kadijević i prijatelja Nemanje Nedovića sa suprugom Minom i Tadije Dragićevića sa suprugom Sandrom, kao i Strahinje Dragićevića sa suprugom Milenom, a sa njima je u društvu bila i manekenka Kristina Perić

Doček Nove godine u Atini Foto: Instagram

Dame su izgledale brutalno, a sudeći po objavama na društvenoj mreži Instagram, provod je bio na najvišem nivou.

Nedović, Radonjić i Dragićević na dočeku Nove Godine u Atini Izvor: instagram/tadione33
