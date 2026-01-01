Slušaj vest

Iskusni mađarski golgeter Barnabas Varga, koji sezonama unazad predstavlja pravu "napast" za protivničke golmane u ligi našeg severnog suseda, postigao je dogovor sa AEK-om i uskoro bi trebalo da stigne u Atinu na medicinske preglede kako bi zadužio žuto-crni dres.

Početkom nedelje smo preneli da je trener lidera grčkog šampionata Marko Nikolić ozbiljno zagrizao da u svoje redove dovede igrača u čije golgeterske sposobnosti je upućen još iz vremena kada je trenirao Videoton.

Mada je u prvi mah delovalo da će pregovori zapasti u ćorsokak zbog nerealnih zahteva koje je Ferencvaroš postavio, ispostavilo se da pregovaračka sposobnost Atinjana nije bezazlena, a upravo zahvaljujući njoj bi trebalo da dobiju Vargu.

Premda je u dresu Pakša u sezoni 2022/23 postigao čak 26 ligaških golova, Varga se etablirao kao veliki fudbaler prelaskom u Ferencvaroš za vreme mandata Dejana Stankovića.

U šampionskoj sezoni 2023/24 obezbedio je "Frediju" titulu kao vodeći strelac lige, a te sezone bio je impresivan i u Ligi konferencije pošto je postigao devet golova.

Varga podjednako dobre partije pruža i u dresu Mađarske gde je tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo postigao pet golova.

