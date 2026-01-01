RASTANAK PRVOG DANA 2026. GODINE! Premijerligaš otpustio trenera!
Prvog dana 2026. godine italijanski trener Enco Mareska i Čelsi su se rastali.
Čelsi je saopštenjem obavestio javnost kako Italijan više nije na klupi ovog kluba.
- Fudbalski klub Čelsi i glavni trener Enco Mareska su se rastali. Tokom svog vremena u klubu, Enco je vodio tim do uspeha u UEFA Ligi konferencija i FIFA Svetskom klupskom prvenstvu. Ta dostignuća će ostati važan deo novije istorije kluba i zahvaljujemo mu na doprinosu klubu. Sa ključnim ciljevima koje tek treba ispuniti u četiri takmičenja, uključujući kvalifikovanje za Ligu šampiona, Enco i klub veruju da promena daje timu najbolje šanse da sezonu vrati na pravi put. Želimo Encu sve najbolje u budućnosti - stoji u saopštenju Čelsija.
Mareska u Čelsi došao leta 2024. godine i sa "plavcima" osvojio Ligu konferencija i Svetsko klupsko prvenstvo.
Ipak, Italijan nije uspeo da od Čelsija napravi konkurenta za osvajanje titule u Premijer ligi, a posle slabijih rezultata u poslednje vreme došlo je do razmirica sa upravom kluba, što je rezultiralo konačnim rastankom.
BONUS VIDEO: