- Fudbalski klub Čelsi i glavni trener Enco Mareska su se rastali. Tokom svog vremena u klubu, Enco je vodio tim do uspeha u UEFA Ligi konferencija i FIFA Svetskom klupskom prvenstvu. Ta dostignuća će ostati važan deo novije istorije kluba i zahvaljujemo mu na doprinosu klubu. Sa ključnim ciljevima koje tek treba ispuniti u četiri takmičenja, uključujući kvalifikovanje za Ligu šampiona, Enco i klub veruju da promena daje timu najbolje šanse da sezonu vrati na pravi put. Želimo Encu sve najbolje u budućnosti - stoji u saopštenju Čelsija.