Slušaj vest

Generalni direktor Crvene zvezde je ispričao kako je povezivanje Bake Praseta i Vojvodine uticalo na popularnost tog kluba na društvenim mrežama i kako je jedna objava na društvenim mrežama "ekslplodirala" nakon što je povezana sa popularnim jutjuberom.

Zvezdan Terzić je bio gost podkasta "2x45" na "Mozzart sportu".

"Izvinjavam se, to nije normalno. Taj potez da Baka Prase dođe u Vojvodinu...", rekao je voditelj podkasta.

"Vidi, da ne komentarišem sada to, nego hoću da kažem... Gde svet ide... Vojvodina... Velika Vojvodina! Velika Vojvodina 9.000, Baka Prase 170.000...", poručio je Terzić i dodao:

1/5 Vidi galeriju Zvezdan Terzić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

"Vezano za Vojvodinu, menjaju se vremena, apropo i posete, Vojvodina 9.000, ovde 170.000".

"Neće nikad Crvena zvezda... Pa, naši navijači su poslali jasnu poruku: 'Do juče stara dama, danas Baka Prase', 'jeste li Firma ili farma?'. Vojvodina je veliki klub sa svetlom tradicijom, a petljati se... Dobro, to je njihova stvar. Samo sam hteo da kažem razliku u brojkama i koliko se menja svet", zaključio je Terzić.

Kurir sport/Mozzart sport

Bonus video: