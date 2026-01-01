Slušaj vest

"Želeo bih da pojasnim nedavne informacije koje su se pojavile. Nedavno sam prošao kroz preventivni medicinski zahvat, koji je bio ranije planiran sa mojim lekarskim timom. Zahvat je bio uspešan i dobro sam. Nisam imao srčani udar. U dobrom sam stanju, oporavljam se i radujem brzom povratku u punu formu i nastavku svojih profesionalnih i ličnih obaveza", napisao je Karlos na svom Instagram nalogu, preneo je "BBC".

Mediji su u sredu preneli da je Roberto Karlos imao operaciju srca u bolnici u Sao Paulu, kao i da zahvat nije ranije planiran.

Bivši levi bek Real Madrida zahvalio se na podršci javnosti i istakao da nema razloga za brigu.

"Moja iskrena zahvalnost celokupnom medicinskom timu koji se brinuo o meni", dodao je 52-godišnji bivši reprezentativac Brazila.

Karlos je sa Real Madridom, za koji je igrao od 1996. do 2007. godine, osvojio četiri titule prvaka Španije i tri trofeja u Ligi šampiona, odigravši ukupno 527 utakmica za madridski tim.

Karlos, poznat i kao specijalista za slobodne udarce, sa reprezentacijom Brazila je 2002. godine osvojio titulu prvaka sveta u Japanu i Južnoj Koreji, a tokom klupske karijere nastupao i za Palmeiras, Inter iz Milana, Fenerbahče, Korintijans i Anži iz Mahačkale.

