Iskusni srpski fudbaler Filip Kostić mogao bi ove zime da pojača "srpsku koloniju" igrača u Panatinaikosu pošto je atinski velikan rešen da iskoristi okolnost da mu se mandat u Juventusu približio kraju.

Iako je golovima protiv Kremonezea i Fiorentine u novembru nagovestio da bi mogao da bude značajna karika u tim uLućana Spaletija, trofejni italijanski stručnjak ga je vrlo brzo sklonio na klupu.

U poslednje četiri utakmice proveo je zbirno šest minuta na terenu pa je jasno da mu je približio kraj misije u Juventusu, a novi klub bi već tokom zime mogao da nađe.

Kako prenosi portal "Transferfeed", PAO bi želeo da dovede Kostića na pozajmicu, dok Juventus igra na kartu prodaje igrača kojem 30. juna ističe ugovor.

Nema sumnje da bi Kostić igrao važnu ulogu kod trenera "zelenih" Rafaela Beniteza, trofejnog španskog stručnjaka koji još perioda vođenja Livepula preferira igrača ovakvog tipa.

U slučaju dolaska u PAO, Kostić bi u Atini zatekao dvojicu imenjaka i bivših saigrača iz reprezentacije Mladenovića i Đuričića, čiji ugovori ističu na leto i ogroman je šansa da ne budu produženi.

