Slušaj vest

Đanpjero Gasperini je letos preuzeo Romu nakon decenijskog sjajnog rada u Atalanti, sa namerom da je vrati u vrh italijanskog fudbala.

Solidno gura u prvoj sezoni, Roma je pre nešto više od mesec dana bila lider Serije A, ponadali su se tada navijači ovog kluba da je možda ekipa spremna da se bori za Skudeto, koji se u Rimu čeka od 2001. godine, ali onda je usledio "prizemljenje", nekoliko bolnih poraza i sada je "vučica" četvrta na tabeli sa 33 boda iz 17 utakmica. To je samo -3 od lidera Intera, ali uz meč više.

Ono što je jako zanimljivo je da Roma ne zna za nerešen rezultat i ima 11 pobeda i šest poraza.

Iako je Roma na 17 mečeva primila samo 11 golova, Gasperini je uočio da najveći problemi u timu postoje u odbrani i kako prenosi poznati insajder Fabricio Romano, on će u zimskom prelaznom roku probati da dovede dvojicu defanzivaca iz Premijer lige.

U pitanju su Aksel Disasi iz Čelsija i Radu Dragušin iz Totenhema.

Foto: Alex Morton/Tottenham Hotspur F. / Shutterstock Editorial / Profimedia

Disasi nije odigrao takmičarsku utakmicu od 22. aprila prošle godine, kada je nastupio za Aston Vilu tokom pozajmice. Čelsi ga je doveo 2023. godine iz Monaka za 45.000.000 evra, sada je spreman da ga proda, pa ostaje da se vidi koliko je Roma spremna da plati.

Sa druge strane, situacija sa rumunskim štoperom Dragušinom nešto je drugačija. On se krajem decembra vratio na teren nakon gotovo godinu dana pauze zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata, koju je zadobio u januaru 2025. godine. Povratnički nastup upisao je u pobedi Spursa nad Kristal Palasom pre četiri dana.

Iako još nije jasno je li Dragušin dostupan za Romu, ističe se da Totenhem traži novog levog štopera i to otvara mogućnost da se posao možda i realizuje.

Dragušin je već igrao u Italiji, pošto je pre Totenhema nastupao za Juventus, Sampdoriju, Salernitanu i Đenovu.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: