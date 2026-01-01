VELEOBRT! Ništa od posla za Nenada Lalatovića: Srpski klub našao drugog trenera! Vraćaju se na veliku scenu sa ovim stručnjakom!
Kao grom iz vedra neba svet srpskog fudbala pogodila je informacija da će Nenad Lalatović postati novi trener Borca iz Čačka.
Ovu vest plasirao je Sport klub i preneli su mnogi mediji, ali prema poslednjim saznanjima do kojih smo došli, stiglo je do veleobrta u ovoj priči.
Od posla za Nenada Lalatovića izgleda neće biti ništa jer su Čačani našli drugog trenera i na veliku scenu planiraju da se vrate sa Nemanjom Krtolicom.
Krtolica je tokom karijere vodio Kabel, Mladost GAT, Vojvodinu i Dinamo Jug, a promocija u Borcu trebalo bi da se održi uskoro pošto je načelni dogovor postignut.
Podsetimo, po završetku jesenjeg dela sezone, Čačani su uručili otkaz treneru Zoranu Kostiću, krajem oktobra prošle godine Borac je dobio novu upravu, a igrači i novi trener imaće pakleno težak zadatak u drugom delu pošto je ovaj klub trenutno na 15. mestu Prve lige Srbije i vodiće žestoku borbu za opstanak.
