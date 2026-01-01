Slušaj vest

Nekadašnji fubaler Crvene zvezde koji je trenutno član Arisa se se obratio na misteriozan način ljudima koji mu nisu uvek želeli najbolje.

"Želim da se zahvalim sebi, jer sam verovao u sebe. Ovako počinju reci Snoop Doga i ja se ovog puta tako i obraćam, želim da se zahvalim sebi za sve što sam uradio do sada, želim da se zahvalim svim ljudima koji su mi radili iza leđa i nisu me pozivali tamo gde pripadam, nisu mi dali ono što zaslužujem!

Želim da im se zahvalim jer nisam čekao na njihova priznanja već sam to uradio sam, uzimao sam šta mi je pripadalo i nisam tražio odobrenja i dozvole od ljudi i bez sebe samog nikada ne bih prošao ovaj put ni zbog koga osim zbog mene samog! Hvala ti Uroše za sve što si uradio. Hvala ti Bože jer si mi dao snagu da sve ovo postignem i zahvalan sam svojoj porodici i ljudima koji sve ovo čine zajedno sa mnom mogućim! Predhodne godine su bile izazovne i ova koja prolazi je bila više nego uspešna, zdrav sam i željan svega što dolazi na način da i dalje budem najbolji mogući u datom trenutku!

Prestao sam da verujem u “Prazne Priče” i biću najbolji na svojoj poziciji u svom klubu pa ako Vam trebam Vi se javite a ovaj put ću ja biti taj koji će razmisliti da li ste dovoljno vredni da budete deo moga sveta! Zahvalio bih se svim ljudima koji cene ovo šta ja radim i što ću i dalje raditi i poželeo bih Vam svima srećnu Novu Godinu, puno zdravlja i Sreće i svakog uspeha koji budete želeli!!!", poručio je dvadesetsedmogodišnji Uroš Račić putem društvene mreže Instagram.

Račić je prošao kroz omladinsku školu Crvene zvezde i zaigrao za prvi tim ovog kluba. Usledio je transfer u Valensiju, a onda pozajmice u Tenerife i Famalikao. Odigrao je potom dve vrlo dobre sezone za Valensiju, a onda je usledila nova pozajmica - u Bragu.

Potpisao je potom ugovor sa Sasuolom, a onda nove pozajmice u Vest Brom i ponovo Bragu, pre nego što je na leto 2025. godine u transferu vrednom tri miliona evra potpisao za Aris.

