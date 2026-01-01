Slušaj vest

Turski velikani Galatasaraj i Fenerbahče su letos napravili pravu "revoluciju" tokom letnjeg prelaznog roka, isprsivši se pred ekipama iz "liga petice" sa nekoliko spektakularnih transfera.

Izgleda da će u istom tonu nastaviti i u zimskom prelaznom roku.

Fener je krenuo po vezistu Intera, Davidea Fratezija, a britanski mediji pišu da Galata čini sve da u svoje redove dovede igrača sredine terena Mančester junajteda Manuela Ugartea.

Urugvajac je u Junajted došao na leto 2024. godine za 50.000.000 evra iz PSŽ-a, a Parižani su ga godinu dana ranije platili Sportingu 60.000.000.

Gore pomenuti mediji pišu da šampion Turske želi da Ugartea dovede na pozajmicu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone za 20.000.000 evra.

Ugarte je ove sezone sakupio 12 nastupa za Mančester, ali je samo tri puta bio u startnoj postavi, što Galata vidi kao svoju veliku priliku, a tu je i mogućnost igranja u Ligi šampiona.

Galatasaraj je lider turskog prvenstva, sa tri boda više od drugoplasiranog Fenerbahčea. Nakon šest kola Lige šampiona, ovaj klub se nalazi na poziciji koja mu donosi plej-of za plasman u osminu finala.

