Nova godina nam donosi i prelazni rok koji će ove sezone biti zanimljiv, a već se dešavaju transferi koji su ugovoreni i pre samog njegovog početka.

Jedan transfer koji će se danas desiti jeste i transfer Danijela Pereca (25), golmana koji je trenutno u Hamburgu na pozajmici iz Bajerna, ali koji će napustiti taj klub vrlo brzo i preseliti se u poznatu englesku luku.

Danijel Perec Foto: Douglas Murray / Actionplus / Profimedia, Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Sautempton ima problema i ove sezone, trenutno su 13. na tabeli Čempionšipa, a izraelski golman koji je u Bajern stigao iz Makabija želi da brani i da jednog dana bude prvi golman Bajerna, što je isticao u svojim intervjuima.

Bajern u ovom trenutku ima veliki broj golmana, što u prvom timu, što na pozajmicama.

Manuel Nojer je trenutno prvi izbor i nema naznaka da planira povlačenje, Urbig se dokazao kao dobra zamena, a ne zaboravimo i da je Aleksander Nubel trenutno pozajmljen Štutgartu.

Kurir sport / Sportske.net

