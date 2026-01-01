Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula i Lidsa odigrali su bez golova u meču 19. kola Premijer lige.

Četa sa "Enfilda" razočarala je navijače po ko zna koji put ove sezone, ujedno propustila šansu da se primakne vodećem triju na tabeli, tačnije trećeplasiranoj Aston Vili.

U istovreme u Londonu, Fulam i Kristal Palas su odigraliez pobednika - 1:1.

Strelac gola za domaće bio je Francuz Žan-Filip Mateta u 39. minutu, a poravnao je tom Kerni u 80.

