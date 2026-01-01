Slušaj vest

Barselona nastavlja sa strateškim ulaganjima u perspektivne mlade igrače, a prva zvanična akvizicija u 2026. godini biće Hamza Abdelkarim, 18-godišnji napadač iz Al Ahlija.

Mladi Egipćanin trebalo bi da stigne u Kataloniju na pozajmicu do kraja sezone, sa opcijom otkupa od 1,5 miliona evra, plus varijabilne klauzule i 15 odsto od eventualne buduće prodaje, potvrđuju izvori iz Egipta, uključujući portal Winwinallsports.

Mladi napadač je internacionalac Egipta do 17 godina i dolazi sa ambicijom da se postepeno razvija ka prvom timu, slično kao što je prošlog leta učinio Runi Bardži. Sa samo 17 godina, Hamza je već debitovao za prvi tim Al Ahlija, odigrao četiri utakmice – tri u domaćoj ligi i jednu u CAF Ligi šampiona.

Ovaj transfer predstavlja nastavak Barselonine politike ulaganja u perspektivne igrače po niskoj ceni, strategiju koju predvodi sportski sektor pod vođstvom Deka.

Hamza dolazi u Barselonu B sa zadatkom da pomogne timu koji je pogođen povredama u ofanzivnom delu i tako se nametne za eventualnu prekomandu u prvi tim.

