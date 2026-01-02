- FK Mec sa dubokom tugom saopštava da je Tahiris Dos Santos, igrač kluba poreklom iz Mon-Sen-Martina, povređen u požaru koji je izbio u Krans-Montani (Švajcarska) na dočeku Nove godine. Teško povređen, 19-godišnji mladi igrač prebačen je helikopterom u Nemačku, gde je hospitalizovan i prima medicinsku negu. Duboko potreseni ovim vestima, administratori kluba, igrači, treneri i zaposleni su u šoku i šalju svoje misli Tahirisu u ovim teškim trenucima dok se bori sa bolom. Klub takođe izražava punu podršku njegovoj porodici i u saradnji sa medicinskim vlastima radi na tome da Tahiris bude prebačen u bolnicu "Mercy", blizu svog doma. Dodatne informacije o stanju Tahirisa biće objavljene ukoliko dođe do značajnih promena u njegovom zdravstvenom stanju. Do tada, FK Mec moli sve da poštuju privatnost Tahirisa i njegove porodice - stoji u saopštenju.