Jedna od najdražih titula svih navijača Crvene zvezde jeste ona iz 2014. godine kada je tim sa Marakane prekinuo dominaciju Partizana i pored toga što je bio autsajder.

Crveno-bele je tada vodio Slaviša Stojanović, koji je u dokumentarnom filmu kluba "Naša Zvezda prva(k) ponovo" otkrio šokantne detalje sa jednog meča.

Zvezda je u tom susretu izgubila od Voždovca na stadionu Obilića sa 1:0, a Stojanović je priznao kako je i pred start meča znao da neće sve ići po planu.

- Sećam se da mi je neki čovek, ne poznajem ga, prišao u hodniku na stadionu Obilića i rekao: "Ti današnju utakmicu gubiš, nemoj da se sekiraš, nemoj ništa da preduzimaš, ti ćeš utakmicu izgubiti". Tako je i ispalo. Zašto, kako, gde, od koga, nemam pojma, Jednostavno je bilo tako. Posle sam stajao ispred autobusa i nisam znao šta da radim, ako je već tako da se neke stvari znaju unapred, šta ja onda tu radim - otkrio je Slaviša Stojanović.

On je takođe otkrio i na koji način je stigao u Zvezdu.

- Kada sam došao da potpišem ugovor sve je bilo turbulentno, nisam potpisao, spakovao sam se i otišao kući ujutru, a uveče kada sam gledao Dnevnik oni su objavili da sam ja trener i to je bilo to. Morao sam da se pojavim u Čatežu, gde je Zvezda već počela pripreme - rekao je on.

