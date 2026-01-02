Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi je na novom početku.

Enco Mareska je napustio klub u novogodišnjoj noći i Čelsi nema mnogo vremena da imenuje novog menadžera.

Ipak, sva je prilika da će to biti Lijam Rosenior, trener Strazbura, čiji je rad pred budnim okom zajedničkih vlasnika koji vode i Čelsi. Samim tim je i najjednostavnije rešenje, makar do leta, pošto će ostali treneri teško sada napustiti svoje klubove zbog vruće klupe Čelsija.

Ali, derbi sa Sitijem dolazi prerano, tako da se očekuje da na klupi protiv "građana" bude - Kalum MekFarlan i da će njemu u ruke otići vruć krompir.

U pitanju je 40-godišnji trener Čelsijevog U21 tima, koji je u London stigao prošlog leta. Prethodno je gradio karijeru u akademiji Mančester sitija, odakle je prešao u akademiju Sautemptona, leta 2023.

Iako još uvek nema potvrda, sva je prilika da će on sedeti na klupi u nedelju od 18.30 na "Etihadu", a od ponedeljka se očekuje da ekipu preuzme novi mendžer, po svemu sudeći - Lijam Rosenior.

Ali, o njemu ćemo detaljnije pisati kada i zvanično bude izabran...

