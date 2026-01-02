Slušaj vest

Jovan Milošević je u prvom delu sezone bio najbolji fudbaler Partizana, ali mu je pozajmica istekla i on je sada ponovo u Štutgartu.

Ipak, prema pisanjima nemačkih medija, Milošević bi mogao na novu pozajmicu. "Štutgarter" je istakao kako su veoma male šanse da Milošević dobije priliku u bundesligašu, te da će ga klub verovatno poslati na novu pozajmicu.

Da li ćemo ga gledati u Humskoj i tokom drugog dela šampionata? Štutgart će biti strpljiv i voljan da sasluša ponudu Partizana, ali i drugih klubova, pošto crno-beli nemaju finansijskih sredstava da otkupe ugovor Miloševića ili da isprate njegovu platu, tako da nada da će ostati u Humskoj ipak postoji.

1/16 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Spominju nemački mediji i Lazara Jovanovića sa kojim je situacija malo drugačija.

Jovanović definitivno želi da ove zime napusti Štutgart kako bi dobio više minuta. Nije mladi reprezentativac Srbije zadovoljan ulogom u timu Sebastijana Henesa, te se rastanak prirodno nameće. Dodaju i da činjenica da ga je Henes javno kritikovao posle meča sa Makabijem dodatno potpiruje tu činjenicu.

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zbog toga može da se desi da se i on vrati u Srbiju.

Šta će se desiti sa Jovanom Miloševićem i Lazarom Jovanovićem, ostaje da se vidi u danima koji su pred nama...

BONUS VIDEO: