Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola nije nezadovoljan posle remija u Sanderlendu, a posebno je pohvalio povratnika Rodrija.

Španac se i ove sezone muči zbog povrede, zbog čega je odigrao tek osam utakmica i na terenu proveo nešto više od 400. Ali, u drugom poluvremenu u Sanderlendu pokazao je zbog čega je čak i posle toliko duge pauze - nezamenjiv.

"Potpuno je promenio utakmicu. Dokazao je u 45 minuta da je na svojoj poziciji najbolji. Nakon što smo se patili u prvom poluvremenu, u drugom smo bili mnogo bolji sa Rodrijem. Lakše smo probijali linije, bilo je sve fluidnije, kretali smo se bolje, imali bolji tajming. Tokom godinu i po dana baš smo se patili bez njega i mnogo nam je nedostajao. Nadamo se da će ostati sa nama, jer nas čini boljim timom", rekao je Pep Gvardiola.

Uprkos remiju, Gvardiola nije nezadovoljan.

"Odigrali smo veoma dobro. Stvorili smo mnogo šansi. Ne sećam se da je neki drugi tim došao ovde i stvorio toliko koliko smo mi. Ponosan sam zbog načina na koji smo igrali na teškom gostovanju protiv veoma dobrog rivala. Učinili smo sve da pobedmo, ali na kraju nismo uspeli. Da li sam frustriran? Ne, dovoljno sam odrastao da ne budem frustriran zbog rezultata u fudbalu", izjavio je Pep Gvardiola.

Siti već u nedelju u 18.30 dočekuje Čelsi, a ostaje da vidimo da li će Rodri biti spreman da se vrati u startnu postavu.

