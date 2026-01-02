Slušaj vest



Godina 2025. nije bila preterano uspešna za srpski fudbal. Iako je reprezentacija uspela da sačuva status u elitnoj diviziji Lige nacija, ostao je veliki žal što Orlovi neće igrati na Mundijalu u novoj 2026. godini.



Tokom novogodišnjih praznika veliki broj srpskih fudbalera uživao je u zasluženom odmoru, mada je većina njih imala radne obaveze, što se pre svega odnosi na one u Engleskoj, ali i Italiji.

Aleksandar Mitrović sa suprugom Kristinom i decom dočekao 2026. godinu Foto: Printskrin/Instagram

Mitar u Dohi sa ženom i decom

Najbolji strelac u istoriji srpske fudbalske reprezentacije Aleksandar Mitrović Novu godinu slavio je sa porodicom u domu u Dohi, u Kataru. Sa suprugom Kristinom, ćerkama i sinom dočekao je 2026. godinu.



Golman srpske fudbalske reprezentacije Predrag Rajković obradovao je svoje fanove na društvenim mrežama setom porodičnih fotografija za Novu godinu. Njegova supruga Ana je napisala:

- U zdravoj vezi, dvoje ljudi, svaki sa svojom snagom i jedinstvom, zajedno postaju moćniji, stvarajući ljubav koja nadmašuje samu cifru. Naša deveta Nova godina koju čekamo zajedno, iza nas ostavljamo još jednu ispisanu prelepim uspomenama. Ovu je definitivno ispisao Rale, osvojio je za nas duplu krunu (povređen) i uspeo da nas prestravi svojom operacijom, oporavi se i nastavi da niže uspehe kao da ništa nije bilo. Ove godine želimo Vam puno bezuslovne ljubavi...

Predrag Rajković sa suprugom Anom na dočeku 2026. Foto: Printskrin/Instagram

Luka na planini, Đorđe radno

Luka Jović izabra je sa suprugom Sofijom i sinovima da Novu godinu dočeka na planini, na Kopaoniku, u snežnoj idili. Đorđe Petrović, čuvar mreže nacionalnog tima, Novu godinu proveo je radno, braneći za Bornmut u Premijer ligi. Ipak, nije propustio priliku da u novogodišnjem autfitu pratioce na društvenim mrežama pozdravi sa suprugom Đinom i ćerkicom.

Još jedan reprezentativac slavio je Novu godinu sa porodicom, doduše u toplijim krajevima. Nemanja Maksimović sa suprugom Kristinom, ćerkom i sinom bio je u Dubaiju.

Nemanja Gudelj sa suprugom Anastasijom Foto: Printskrin/Instagram

Poljubac za dragu

Nemanja Gudelj poslao je originalnu novogodišnju čestitiku uz fotografiju sa suprugom Anastasijom:



- Hvala Ti, Isuse Hriste, Gospode naš i Spasitelju, za svaki blagoslov u 2025. godini. Neka nas sve vodiš i štitiš u 2026. godini. Srećna i blagoslovena 2026. godina svima.

Andrija Maksimović novogodišnje praznike proslavio je na Zlatiboru u društvu devojke i sestara. Veljko Maksimović oporavak posle povrede iskoristio je da svog nekadašnjeg saigrača i vršnjaka iz Crvene zvezde Veljka Vukojevića tokom Nove godine ugosti u Bornmutu i pokaže mu morsku obalu grada gde živi.

Radonja u Atini, partizanovci u Dubaiju

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić najluđu noć proveo je u Atini sa košarkašima, gde se družio sa Nemanjom Nedovićem i braćom Tadijom i Strahinjom Dragićević.

Mladi fudbaleri Partizana Jovan Milošević, Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić za novogodišnje praznike bili su u toplim krajevima, a za svoju destinaciju izabrali su Dubai.