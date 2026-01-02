Slušaj vest

Legendarni Serhio Ramos namerava da postane većinski vlasnik - Sevilje!

Njegov matični klub prolazi kroz turbulentan period zbog finansijskih problema, a Serhio Ramos želi to da iskoristi i da vrati svoju Sevilju na stazu stare slave.

On je već oformio investecionu grupu koja je poslala ogromnu ponudu za otkup Sevilje, ali brojke nisu otkrivane.

1/4 Vidi galeriju Serhio Ramos Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Zna se da ovo ne znači da Ramos želi i da se povuče iz profesionalne karijere, ali i dalje čeka pravi klub, pošto je od decembra ponovo slobodan na tržištu.

Sevilja već neko vreme prolazi kroz buran period, trenutno je 10. na tabeli, prošlu sezonu završila je na tek 17. mestu, a pre toga bila je 13. i 11, što je svakako najbolji pokazatelj da su promene neophodne.

U narednim danima pratićemo rasplet situacije i da li će Serhio Ramos postati većinski vlasnik kluba u kome je ponikao i kasnije se i vratio 2023. godine...

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: