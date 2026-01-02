Slušaj vest

Novi trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković sutra 3. januara izvršiće prozivku na stadionu "Rajko Mitić".

Crveno-beli će se u Beogradu okupiti na početku priprema za drugi deo sezone, a igrače će pozdraviti generalni direktor Zvezdan Terzić i još jednom im poručiti da je titula prioritet.

Dejan Stanković na promociji u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Babika ne želi duži odmor

Posle obaveznih lekarskih pregleda, dan kasnije 4. januara fudbaleri Crvene zvezde otputovaće u Tursku na pripreme, a baza će kao i ranije biti regija Antalija. Crveno-beli će u Beleku boraviti do 15. januara, a biće smešteno u hotelu "Regnum".

Prema saznanjima Kurira svi fudbaleri Crvene zvezde pojaviće se na pripremama, što je bio i glavni zahtev trenera Dejana Stankovića, koji želi lično da se uveri u njihove mogućnosti. Sa Kupa Afrike stiže Šavi Babika koji je poručio upravi da ne želi duži odmor na koji je imao pravo, već da se nametne novom treneru. Situacija oko Milsona nije najjasnija, jer postoji mogućnost transfera tokom zime. Na prozivci bi trebalo da se pojavi i Lazar Jovanović, koji bi trebalo da dođe na šestomesečnu pozajmicu iz Štutgarta. Isto i Džej Enem, napadač koji dolazi iz OFK Beograda.

Spreman za novi početak - Šavi Babika u dresu Crvene zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda

Klincima prilika za dokazivanje

Trener Dejan Stanković na pripreme vodi i veliki broj mladih fudbalera Crvene zvezde, o čemu je Kurir ranije pisao. Iz omladinskog tima idu Dimitrije Šarić (17), Uroš Đorđević (18) i Savo Radanović (16). Sa njima će i Vuk Draškić (18) koji je tokom jeseni radio sa prvim timom. Iz razvojnog tima Crvene zvezde Grafičara pravo da se nametnu Dejanu Stankoviću dobili su krilni fudbaler Veljko Vukojević (19) i štoper Stefan Gudelj (19).

Plejadi od šestorice klinaca koje Dejan Stanković vodi u Tursku, treba dodati i njihove vršnjake koji su tokom cele jeseni radili sa prvim timom. Vasilije Kostov (17) imao je ozbiljnu ulogu u prvom timu Crvene zvezde u Superligi i Ligi Evrope, Luka Zarić (17) je čak i debitovao u Ligi Evrope protiv Brage, dok su Adem Avdić (18) i Aleksa Damjanović (17) igrali mečeve fudbalskog prvenstva Srbije.

Dimitrije Šarić

Četiri utakmice u Turskoj

Tokom boravka u Turskoj fudbaleri Crvene zvezde odigraće četiri kontrolne utakmice. Prvi duel zakazan je za 6. januar, kada će se crveno-beli sastati sa nemačkim Manhajmom.

Četiri dana kasnije, 10. januara, fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Araua, ekipe iz Švajcarske, a već narednog dana odmeriće snage sa mađarskom ekipom Debrecin.

Generalna provera izabranike Dejana Stankovića očekuje 15. januara protiv Salcburga iz Austrije, za koji igraju srpski reprezentativci Aleksa Terzić i Petar Ratkov. Sve utakmice biće odigrane od 15.00 časova po srpskom vremenu.

Titula je glavni cilj - Marko Arnautović i Aleksandar Katai Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Malme, pa Selta

Po povratku u Beograd, crveno-beli će nastaviti sa radom, jer ih 22. januara očekuje nastavak Lige Evrope i gostovanje u Švedskoj, gde će ih dočekati Malme. Sedam dana kasnije, 29. januara u Beogradu fudbaleri Crvene zvezde dočekuju špansku Seltu u poslednjoj utakmici grupne faze Lige Evrope. Trenutno, u ovom UEFA takmičenju prvak Srbije zauzima 17. mesto sa deset bodova.

U Superligi, crveno-beli će prvu utakmicu odigrati 31. januara protiv Čukaričkog na Banovom brdu, kada i bude nastavljeno srpsko fudbalsko prvenstvo.