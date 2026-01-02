Slušaj vest

Kristijan Benteke je od danas novi član Al Vahde.

Belgijanac je napustio MLS posle četiri godine, pošto je od leta 2022. godine stigao u DC Junajted, a prethodno je kao što znate nastupao za Kristal Palas, Liverpul, Aston Vilu, Genk i Standard.

Kristijan Benteke Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Horacio Zamora Rios/ Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia

U ovom timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata igraju i srpski internacionalci Dušan Tadić i Darko Lazović, koji su takođe stigli kao slobodni agenti po isteku ugovora sa Fenerbahčeom i Veronom.

Darko Lazović i Dušan Tadić
Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Al Vahda je trenutno drugoplasirani tim na tabeli tamošnjeg prvenstva sa 21 bodom, dok lider Al Ain ima 24.

Dolaskom Bentekea, Al Vahda je dobila još jedno oružje u pohodu ka tituli.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalBIO JE NA KORAK DO CRVENE ZVEZDE! Dušan Tadić otvoreno o ponudama!
profimedia0884681509.jpg
FudbalDRAGOLJUB ZBILJIĆ: Novi Sad živi za povratak Dušana Tadića
Dragoljub Zbiljić Dušan Tadić
FudbalNavijači Vojvodine poručuju: Čekamo Dušana Tadića
Dušan Tadić
FudbalSRPSKI OKRŠAJ U FINALU: Dušan Tadić i Vladimir Ivić igraju za trofej
Dušan Tadić

 BONUS VIDEO:

Dušan Tadić posle poraza od Mađarske Izvor: Kurir