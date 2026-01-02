Iskusni Belgijanac, Kristijan Benteke, novi je igrač Al Vahde
LAZOVIĆ I TADIĆ DOBILI NEOČEKIVANO DRUŠTVO! Dobro poznato lice stiglo u Al Vahdu!
Kristijan Benteke je od danas novi član Al Vahde.
Belgijanac je napustio MLS posle četiri godine, pošto je od leta 2022. godine stigao u DC Junajted, a prethodno je kao što znate nastupao za Kristal Palas, Liverpul, Aston Vilu, Genk i Standard.
Kristijan Benteke Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Horacio Zamora Rios/ Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia
U ovom timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata igraju i srpski internacionalci Dušan Tadić i Darko Lazović, koji su takođe stigli kao slobodni agenti po isteku ugovora sa Fenerbahčeom i Veronom.
Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Al Vahda je trenutno drugoplasirani tim na tabeli tamošnjeg prvenstva sa 21 bodom, dok lider Al Ain ima 24.
Dolaskom Bentekea, Al Vahda je dobila još jedno oružje u pohodu ka tituli.
Kurir sport / Sportske.net
