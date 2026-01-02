Slušaj vest

Rodri se u remiju Sitija protiv Sanderlenda vratio na teren posle dva meseca odsustva zbog povrede.

"Promenio je utakmicu. Dokazao je za 45 minuta da je najbolji na svojoj poziciji. Sa Rodrijem smo se manje mučili. Probijao se kroz linije, bili smo pokretljiviji...", rekao je Gvardiola, preneli su britanski mediji.

Ušao je u igru na poluvremenu. Španski vezni igrač je poslednji put za Siti igrao 2. novembra, kada je takođe ušao kao zamena protiv Bornmuta.

Rodri, fudbaler Mančester sitija Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia

Bivši osvajač Zlatne lopte je bio van terena zbog povrede tetive, a to je samo poslednja u nizu povreda sa kojima se suočio u poslednjih 18 meseci.

"Mnogo nam je nedostao ovih godinu ipo dana, sa njim smo bolji tim", rekao je Gvardiola.

