Kada je 5. oktobra 2024. godine Frenk Ilet na svom Instagram nalogu objavio da se neće ošišati dok njegov voljeni Mančester Junajted ne poveže pet pobeda za redom, verovatno se nije nadao da će njegova frizura postati svetska zanimljivost.

Petnaest meseci kasnije, sa kosom koju ni tri frizera ne mogu da obuzdaju, Frenk se šali na svoj račun govoreći da se možda više nikada neće ni ošišati, jer forma njegovog kluba ne pokazuje znake poboljšanja.

U poslednjem kolu Junajted je na svom terenu odigrao nerešeno 1:1 sa Vulverhemptonom, klubom koji u prethodnih 18 utakmica nije zabeležio nijednu pobedu i ubedljivo je poslednji na tabeli.

Frenk je predvideo da će meć biti završen rezultatom 3:1 za nekadašnjeg šampiona Engleske i Evrope, a jednako loše je predvideo i rezultate svih ostalih utakmica 19. kola, pa mu je jedan od gotovo milion novopridošlih pratilaca na Instagramu poručio da ne bi bilo pametno da ulaže neki ozbiljniji novac na fudbalsko klađenje.

"Proslavljajući" 450 dan bez šišanja Frenk je angažovao profesionalce da mu isprave inače veoma kovrdžavu kosu i zaključio da tako izgleda izuzetno loše, što možda i jeste u skladu sa formom Mančester Junajteda.

Ilet je obeležio 454. dan bez šišanja objavivši video na kojem je bez većih problema u svoju "frizuru" sakrio čitavu zemičku.

