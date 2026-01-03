Slušaj vest

Kada je bio povezivan sa poslom u Seltiku nakon odlaska Brendana Rodžersa u oktobru, Belami je rekao da je "potpuno posvećen Velsu".

Ovaj 46-godišnjak je u julu 2024. godine potpisao četvorogodišnji ugovor. Predvođen Belamijem, Vels se plasirao u najviši rang Lige nacija, a u martu ga očekuje i plej-of za plasman na Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Postoji interesovanje za Krejga. Gde god da odem, to čujem zbog načina na koji igra fudbal. Da sam izvršni direktor nekog kluba i da želim da igram lep fudbal, iskreno bih razmišljao o njemu jer je on dobar trener i oko sebe ima sjajan tim", rekao je Muni za Bi-Bi-Si Sport Vels.

"Prirodno je da će biti interesovanja u budućnosti, potpuno smo spremni za to", dodao je on.

Bivši napadač Liverpula i Mančester sitija odigrao je 78 utakmica za Vels i postigao 19 golova, ali nikada nije predstavljao svoju zemlju na nekom velikom turniru.

To je i glavni faktor u njegovoj želji da odvede Vels na Svetsko prvenstvo 2026, a rekao je i da je vođenje reprezentacije na Evropskom prvenstvu 2028. godine na domaćem terenu "ogroman podsticaj".

Vels će biti suorganizator Evropskog prvenstva 2028. godine zajedno sa Engleskom, Škotskom i Republikom Irskom.

"Voleli bismo da ostane i da na Evropskom prvenstvu vodi tim. On je zaista oduševljen time. Ipak, živimo u stvarnom svetu. Ako mu neko ponudi posao, Real Madrid, Barselona ili Liverpul, potpuno je prirodno da bi to svakom bilo zanimljivo", rekao je Muni.

"On je takmičarski nastrojen, dostigao je sam vrh igre na terenu i naravno želeće da to uradi i van terena. Ako tim bude igrao kao protiv Severne Makedonije (7:1), onda bih se iznenadio da ga ne primete klubovi koji žele da igraju dobar fudbal i da ih vodi mladi sjajni trener", zaključio je on.

