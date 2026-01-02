Slušaj vest

Milan ima opciju da kupi 32-godišnjeg nemačkog reprezentativca za navodnih pet miliona evra na kraju sezone.

Filkrug je već počeo da trenira sa novim saigračima krajem prošle godine nakon što je prošao lekarske preglede i mogao bih odmah da debituje.

Trener Milana Masimilijano Alegri je potvrdio da će biti na klupi za utakmicu Serije A protiv Kaljarija.

Bivši napadač Verdera iz Bremena i Borusije Dortmund potpisao je za Vest Hem 2024. godine, ali nije uspeo da ostavi dobar utisak.

On je odigrao 29 utakmice u Premijer ligi i postigao samo tri gola.

