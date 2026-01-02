Slušaj vest

FK Napredak iz Kruševca ulazi u drugi deo sezone osetno pojačan i rešen da se bori za superligaški status do kraja.

Novi šef stručnog štaba Napretka Nikola Drinčić danas je obavio prozivku i ekipa je odradila prvi trening u 2026. godini.

Ima vruć krompir u rukama - Nikola Drinčić Foto: Starsport

Novi život za Sremčevića

Kruševljani su uspeli da dobiju dva velika pojačanja, doduše na šest meseci. Iz Crvene zvezde na pozajmicu u Napredak došli su Uroš Sremčević (19), napadač kojeg su pre dve godine crveno-beli platili lučanskoj Mladosti 2.000.000 evra i desni bek Dragan Bojat (22), koji je na Marakanu stigao iz Novog Pazara.

Uroš Sremčević iza sebe ima tešku polusezonu u Mladosti iz Lučana, gde je odigrao 18 utakmica u Superligi, ali se nijednom nije upisao u listu strelaca. Nada se mladi napadač da bi u golgeteresku formu mogao da se vrati u Kruševcu. Na Marakanu je stigao početkom 2024. kao zamena za Jovana Mijatovića.

1/11 Vidi galeriju Dragan Bojat Foto: Starsport

Bojatu pretili smrću u Novom Pazaru

Dragan Bojat je oteran na najbrutalniji način iz Novog Pazara, nakon što mu je navijačka grupa "Ekstremi" zamerila što je povodom smrti generala Nebojše Pavkovića, junaka iz NATO agresije 1999, objavio njegovu fotografiju na društvenim mrežama. Prećeno mu je smrću. Niko iz kluba, od uprave, trenera i stručnog štaba i saigrača nije stao u zaštitu Dragana Bojata.

Novi sportski direktor Napretka Bratislav Ristić obratio se fudbalerima pred početak priprema.



- Nadam se da ćemo do kraja sezone ostvariti zacrtani cilj i izboriti opstanak. Najvažnije je da vas zdravlje služi, za ostalo moraćemo da uđemo duboko u rudnik da bi napravili, to što treba. Imamo novi stručni štab, kao što znate. Šef stručnog štaba Nikola Drinčić od danas je preuzeo palicu. Optimista sam, verujem u vas, verujem u Klub, tako da – samo jako! Ko ne veruje, ne treba da bude ovde. Od prvog dana svako se bori za svoj status, svi ste na nuli i morate da se dokažete treneru, jer igraće najbolji - rekao je Ristić.





Vreme je za novi početak - Uroš Sremčević Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pripreme u Turskoj

Narednih sedam dana fudbaleri Napretka treniraće u Kruševcu, a posle toga sledi selidba u Tursku i staru Napretkovu bazu, Belek. Kruševljani će tamo odigrati četiri utakmice. Prvi rival je rumunski Hermanštad (12. januar), drugi kazahstanski Tobol (15.) Duel sa Navbahorom iz Uzbekistana je 18. januara. Generalna proba biće sa bugarskom Lokomotivom iz Plovdiva 22. januara.

U prvom kolu Superlige 31. decembra fudbaleri Napretka dočekaće na stadionu "Pod Bagdalom" Javor. Jesenji deo sezne Kruševljani su završili na poslednjme 16. mestu Superlige, sa 12 osvojenih bodova.