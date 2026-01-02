Slušaj vest

Sa Afričkog kupa nacija stiže tužna informacija koja je potresla fudbalsku javnost širom sveta, preminuo je sin reprezentativca Burkine Faso, Stefana Aziza Kija.

Vest je saopštio njegov klub Vidad, koji je kratkim saopštenjem uputio saučešće, bez navođenja dodatnih detalja o okolnostima tragedije.

- Sa dubokom tugom i žalošću, Vidad AC upućuje najiskrenije saučešće našem igraču Azizu Kiju povodom smrti njegovog sina. Molimo Svemogućeg Boga da se smiluje preminulom, podari mu mesto u raju i pruži porodici i najbližima snagu i utehu – stoji u saopštenju kluba.

Aziz Ki je nedavno bio jedan od ključnih aktera u uspehu nacionalnog tima, pošto je u pobedi protiv Sudana (2:0) upisao asistenciju za vodeći pogodak, čime je Burkina Faso obezbedila drugo mesto u Grupi E i plasman u eliminacionu fazu turnira.

Tim iz Zapadne Afrike grupnu fazu završio je sa učinkom od dve pobede i jednog poraza, savladane su Ekvatorijalna Gvineja (2:1) i Sudan, dok je jedini poraz upisan protiv Alžira (0:1), koji je završio kao prvoplasirani.

U osmini finala Burkinu Faso očekuje izuzetno težak duel protiv domaćina Obale Slonovače, a taj susret na programu je u utorak, 6. januara.