Slušaj vest

Drugi dan nove godine uglavnom je prilika za se još malo da oduška slavlju.

No, taj 2. januar 1971. godine u Škotskoj se završio velikom tragedijom u kojoj je život izgubilo 66 navijača Rendžersa.

1/23 Vidi galeriju Seltik - Rendžers, Old Firm derbi Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Na stadionu "Ajbroks" skupilo se preko 80.000 navijača kako bi gledalo novi "Old firm" derbi između Rendžersa i Seltika.

Gostujući Seltik je dugo vodio sa 1:0. Rendžers je napadao, ali nikako nije mogao da stigne do izjednačenja. Deo navijača je pred kraj utakmice počeo da napušta stadion. Upravo u tim trenucima usledilo je veliko slavlje domaćina.

Kolin Stein je izjednačio rezultat što je dovelo do ludila na tribini sa najvatrenijim pristalicama Rendžersa. Pošto su tribine bile krcate publika koja je krenula da izlazi pojurila je nazad kako bi učestvovala u slavlju.

Međutim, tribina nije mogla da izdrži euforično slavlje navijača. Nekoliko stotina navijača bukvalno je izgubilo tlo pod nogama. Rupa na tribini je postajala sve šira, nemilosrdno gutajući sve pred sobom.

Krajnji bilans je bio užasna katastrofa - poginulih 66 i povređenih preko 200.

Legendarni menadžer Seltika Valter Smit bio je tog dana prisutan na tribinama sa gostujućim navijačima Seltika:

"Žene i deca su poginula taj dan. Grad Glazgov nikada neće zaboraviti tu tragediju. Taj dan je sećam se, ceo Glazgov, bez obzira na klupske boje, bio ujedinjen u bolu."

Tadašnji menadžer Rendžersa Džon Greg takođe se se sa puno tuge priseća tog događaja:

"Bio je to siv i ružan dan koji od starta nije obećavao ništa dobro. Kada je došlo do tragedije povređenih je bilo na sve strane, neke smo preneli kod nas u svlačionicu, međutim zbog gužve i haosa koja je vladao na hodinicima i ulicama oko stadiona nismo uspeli da dopremo do doktora. Ličilo je na pravo ratno stanje...."

Nedugo nakon ove tragedije na većini mečeva uvedena su ograničenja po pitanju broja prisutnih gledalaca na tribinama.

Inače, ovo je bila druga tragedija na Ajbroks stadionu, pošto je 1902. dosta ljudi poginulo kada se srušila jedna od tribina. Stoga su ga mnogi prozvali "ukletim" stadionom.