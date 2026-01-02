Slušaj vest

Argentinski vezista Tijago Fernandes novi je fudbaler Viljareala, u koji je prešao iz Veleza, potvrdili su i španski i argentinski klub.

„Žuta podmornica“ saopštila je da je 21-godišnji fudbaler potpisao dugoročnu saradnju, koja će trajati do juna 2031. godine, čime je Viljareal jasno pokazao koliko veruje u njegov potencijal.

Fernandes je za prvi tim Veleza debitovao 2023. godine i veoma brzo se nametnuo kao jedan od važnijih igrača u ofanzivnom delu ekipe. Tokom boravka u klubu iz Buenos Ajresa upisao je 48 nastupa, uz učinak od šest golova i devet asistencija.

Međutim, početkom decembra 2024, tri kola pre završetka sezone, doživeo je tešku povredu kolena, nakon koje je operisao prednje ukrštene ligamente i više nije nastupao za Velez.

1/5 Vidi galeriju viljareal Foto: Maria Jose Segovia / DeFodi Images / Profimedia, Jose Torres / imago sportfotodienst / Profimedia

Proces oporavka se znatno produžio, pa Fernandes tokom cele 2025. godine nije odigrao nijedan zvaničan meč, ali ga to nije sprečilo da ostvari veliki transfer i napravi iskorak u evropski fudbal.