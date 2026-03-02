Slušaj vest

Ruska influenserka i model Lili Jermak postala je svetski poznata kada je objavila da je odbila udvaranje Kristijana Ronalda.

Atraktivna Ruskinja, koja trenutno živi u Kanadi, u međuvremenu je izgradila sopstvenu imperiju zasnovanu na svom izgledu, pa je tako na Instagramu prati 1.6 miliona pratilaca.

Upravo za njih je nestašna Lili spremila poseban novogodišnji poklon. Ruskinja je objavila niz fotografija na kojima pozira ispred ružičaste jelke u izgledu koji malo koga ostavlja ravnodušnim. Lili je pozirala potpuno gola, uvezana u najlon sa mašnicom, kao novogodišnji poklon.

Lili, koja je rođena na krajnjem istoku Rusije, u oblasti Čukotka koja se graniči sa Aljaskom, pre desetak godina je objavila da joj je Ronaldo s vremena na vreme slao poruke sa željom da se vide. Ona ga je, međutim, odbila.

Nije prošlo puno, a Ronaldo je upoznao Georginu Rodrigez.