Čelsi je u četvrtak posle 18 meseci otpustio trenera Enca Maresku i postavio Mekfarlana za privremenog trenera. On je danas vodio trening i morao da je dobije novu propusnicu kako bi mu bilo dozvoljeno da uđe u zgradu u kojoj je smešten prvi tim.

"Bilo je to ludih 24 sata, vrtoglava kao što možete da zamislite, ali je takođe bilo za uživanje i zaista uzbudljivo. Mogu samo pozitivno da izvučem iz toga. To je neverovatno iskustvo", rekao je Mekfarlan.

"Prilično sam opušten. Siguran sam da će biti napetije kako se utakmica bude približavala. Do sada nisam radio na ovom nivou, ali momci su bili briljantni i ovo ćemo zajedno uraditi", dodao je on.

Mareska je dobio otkaz zbog pogoršanja odnosa sa upravom kluba, nakon što je ekipa u utorak odigrala nerešeno 2:2 protiv Bornmuta, posle čega je peta na tabeli i za prvoplasiranim Arsenalom zaostaje 15 bodova.

"Energija i entuzijazam su na današnjem treningu bili izuzetni. Igrači su bili koncentrisani, motivisani, gladni. Znaju da nas čeka važna utakmica u nedelju i moraćemo da budemo na najboljem nivou", naveo je Mekfarlan.

Čelsi će u nedelju od 18.30 na Etihadu igrati protiv Sitija, koji je drugi na tabeli sa četiri boda zaostatka za Arsenalom.

To će biti prva od devet utakmica koju će Čelsi igrati ovog meseca u svim takmičenjima.