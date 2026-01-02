Dosadašnji fudbaler Totenhema Brenan Džonson potpisao je danas ugovor na četiri i po godine sa Kristal Palasom.
KRISTAL PALAS DOVEO MOĆNO POJAČANJE, FUDBALER MOŽE DA DEBITUJE VEĆ U NEDELJU! Stigao je dosadašnji igrač Totenhema!
Kako su preneli britanski mediji, Kristal Palas je doveo Džonsona za rekordan transfer kluba od 35 miliona funti.
Za njega je bio zainteresovan i Bornmut, ali ga je trener Kristal Palasa Oliver Glasner ubedio da pređe u londonski klub.
"Zaista sam uzbuđen i zaista srećan. Kristal Palas je tako veliki klub, klub kome sam se divio. Ovo je sjajno vreme da budem u klubu i da se priključim putovanju na kome se Palas nalazi", rekao je 24-godišnji velški fudbaler, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
On ove sezone nije imao veliku minutažu u Totenhemu i postigao je četiri gola u 22 utakmice.
Prethodni rekordan transfer Kristal Palas je napravio 2016. godine, kada je platio 32 miliona funti za tadašnjeg napadača Liverpula Kristijana Bentekea.
