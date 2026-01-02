Slušaj vest

Trener Arsenala Mikel Arteta pozvao je napadača Viktora Đekereša i saigrače da prihvate buku koja se tokom borbe za titulu pravi oko ekipe, koja je na polovini sezone prva na tabeli fudbalske Premijer lige.

Posle 19 kola Arsenal ima četiri boda više od drugoplasiranog Mančester sitija, a Arteta želi da igrači prihvate pritisak.

"Buka je dobra pošto to znači da ste na mestu na kome želite da budete. Borba za osvajanje trofeja će izazvati debatu i emocije i možete učiti iz sve te buke. Zahtevi koji su sada pred nama su nešto vrlo prirodno", rekao je Arteta za Skaj.

Đekereš je letos kao veliko pojačanje došao iz Sportinga iz Lisabona za 63,5 miliona funti. Za portugalski klub postigao je 97 golova u 102 utakmice, ali se za sada nije dobro snašao u Arsenalu.

Švedski napadač postigao je pet golova u 22 utakmice i daleko je od nivoa koji trener očekuje. Arteta je pozvao svog igrača da prihvati sve što ga okružuje i rekao da će mu se na kraju sve složiti na Emiratima.

"U sledećih pet godina oko njega će biti mnogo buke. Od prvog dana, kada potpišete kao devetka za Arsenal, uz rezultate koje je imao i očekivanja u Arsenalu, to neće nestati. Takav je život Arsenalove devetke", naveo je španski trener.

"Postoje očekivanja kada obučete dres. On je to znao i to je bio deo plana. Gledam ga na treninzima svakoga dana i na sastanku, koliko želi dobro da igra. Način na koji radi u svakoj utakmici, kliknuće. Jedna stvar nedostaje trenutno, da postigne više golova, ali druge stvari radi kako treba", dodao je Arteta.

On je Skaju otkrio svoje novogodišnje odluke.

"Radite ono što osećate i ono što je najbolje za vas, borite se za to", rekao je Arteta.

Svojoj ekipi je poručio da zna da je posao daleko od završenog.

"Donosite svoje odluke i ne obraćajte pažnju na buku. Mi smo vlasnici svojih života. To morate promovisati", rekao je Arteta.