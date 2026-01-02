ALBERT NAĐ SE VRAĆA TRENERSKOM POSLU: Legenda Partizana preuzima Dinamo?!
Albert Nađ, bivši kapiten i trener Partizana, nalazi se pred novim angažmanom.
Prema pisanjima domaćih medija, Nađ je postigao načelan dogovorom sa upravom Dinama iz Vranja, članom Prve lige Srbije.
Kako se navodi, posao je veoma blizu realizacije i očekuje se da bivši trener Partizana u narednim danima i zvanično bude promovisan u šefa struke prvoligaša iz Vranja.
Mesto na klupi ostalo je upražnjeno nakon odlaska Nemanja Krtolice, koji je uspešno predvodio ekipu u prvom delu sezone.
Albert Nađ stiže na jug Srbije kao trener bez naročito velikog iskustva. Prethodno je vodio srpskoligaše Rakovicu i Teleoptik, dok je neko vreme pomagao Igoru Duljaju u Partizanu, kao i Savi Miloševiću. Prvi trener Partizana postao je u aprilu 2024. godine.
Dinamo Jug je trenutno četvrta ekipa na tabeli Prve lige Srbije, sa 13 bodova manje od vodećeg Zemuna.