Albert Nađ, bivši kapiten i trener Partizana, nalazi se pred novim angažmanom.

Prema pisanjima domaćih medija, Nađ je postigao načelan dogovorom sa upravom Dinama iz Vranja, članom Prve lige Srbije.

Albert Nađ Foto: Starsport©

 Kako se navodi, posao je veoma blizu realizacije i očekuje se da bivši trener Partizana u narednim danima i zvanično bude promovisan u šefa struke prvoligaša iz Vranja.

Mesto na klupi ostalo je upražnjeno nakon odlaska Nemanja Krtolice, koji je uspešno predvodio ekipu u prvom delu sezone.

Albert Nađ stiže na jug Srbije kao trener bez naročito velikog iskustva. Prethodno je vodio srpskoligaše Rakovicu i Teleoptik, dok je neko vreme pomagao Igoru Duljaju u Partizanu, kao i Savi Miloševiću. Prvi trener Partizana postao je u aprilu 2024. godine.

Dinamo Jug je trenutno četvrta ekipa na tabeli Prve lige Srbije, sa 13 bodova manje od vodećeg Zemuna.

