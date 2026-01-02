Slušaj vest

"Nismo imali pojma, ali smo svi bili uznemireni. Kada sam čuo vesti, bio sam pomalo iznenađen pošto je trener učinio mnogo dobrog za nas. Prošla sezona je bila neverovatna, imali smo dobru sezonu ove godine i naravno da smo želeli da budemo bolji. Uvek smo želeli bolje, ali ovo je fudbal", rekao je Neto za podkast Skaj Sporta.

Mareska je u četvrtak dobio otkaz u Čelsiju posle 18 meseci, posle pogoršanja odnosa sa upravom kluba, nakon što je ekipa u utorak odigrala nerešeno 2:2 protiv Bornmuta.

Ekipa je peta na tabeli i za prvoplasiranim Arsenalom zaostaje 15 bodova.

Portugalski fudbaler zahvalio je Mareski na pomoći tokom karijere.

"Za mene je pomalo tužno pošto je to trener koji mi je mnogo pomogao svih ovih godina. Uz njega sam mnogo naučio. Na ličnom nivou, bilo je neverovatno i jedino što mogu da kažem je hvala. Ali to je fudbal. Prođeš kroz to i već ideš na sledeću utakmicu kao tim", naveo je Neto.

Ekipu će privremeno predvoditi Kalum Mekfarlan, koji je do sada bio trener ekipe Čelsija do 21 godine.

Neto je upitan koji će biti ciljevi sa novim trenerom.

"Ciljevi su uvek isti, da napredujemo utakmicu po utakmicu. U situaciji u kojoj smo, moramo samo da razmišljamo utakmicu po utakmicu, a na kraju, videćemo gde smo i i borićemo se za ono za šta moramo da se borimo", naveo je on.

"Poruka navijačima Čelsija je da ostanu pozitivni jer imamo mnogo do kraja. Još imamo za mnogo toga da se borimo i potrebna nam je njihova pomoć. Obećavam da ćemo ekipa i ja dati sve za njih", dodao je Neto.

Takmičenje u Premijer ligi Čelsi nastavlja u nedelju utakmicom na Etihadu protiv Mančester sitija od 18.30.