LEAO VRATIO ROSONERE NA VRH: Fudbaleri Milana pobedili Kaljari za prvo mesto na tabeli Serije A
Fudbaleri Milana pobedili su večeras na gostujućem terenu Kaljari 1:0, u utakmici 18. kola Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Jedini gol postigao je Rafael Leao u 50. minutu.
Milan ima 11 pobeda i 38 bodova na prvom mestu na tabeli, dva boda više i utakmicu više od drugoplasiranog gradskog rivala Intera.
Kaljari je pretrpeo osmi poraz i zauzima 14. mesto na tabeli sa 18 bodova.
U sledećem kolu Milan će dočekati Đenovu, a Kaljari će igrati na gostujućem terenu protiv Kremonezea.
