Slušaj vest

Fudbaleri Milana pobedili su večeras na gostujućem terenu Kaljari 1:0, u utakmici 18. kola Serije A.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Jedini gol postigao je Rafael Leao u 50. minutu.

Milan ima 11 pobeda i 38 bodova na prvom mestu na tabeli, dva boda više i utakmicu više od drugoplasiranog gradskog rivala Intera.

Kaljari je pretrpeo osmi poraz i zauzima 14. mesto na tabeli sa 18 bodova.

U sledećem kolu Milan će dočekati Đenovu, a Kaljari će igrati na gostujućem terenu protiv Kremonezea.

Ne propustiteFudbalDETONACIJA SA APENINA! Lazar Samardžić pred transferom karijere!
SERBIA-AUSTRIA_59.JPG
FudbalSKANDAL U SERIJI A! POZNATI TRENER VREĐAO SUDIJU, PA POPIO SUSPENZIJU! Kaznu nije mogao da izbegne, a evo kako je prošao!
profimedia-1061854084.jpg
FudbalSERIJA A! Roma razbila Đenovu!
FK Roma
FudbalPOBEDA INTERA U BERGAMU! Luda trka za Skudeto u Seriji A!
profimedia-0985170994.jpg

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir