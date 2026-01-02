Hetafe je prekinuo niz od tri poraza i ima 21 bod na 10. mestu na tabeli
ARAMBARI U ZAUSTAVNOM VREMENU ŠOKIRAO RAJO: Hetafe do boda u predgrađu Madrida
Fudbaleri Rajo Valjekana odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Hetafea, u utakmici 18. kola španskog prvenstva.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Domaći su poveli u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena kada je strelac bio Horhe de Frutos, a bod Hetafeu obezbedio je Mauro Arambari golom u prvom minutu nadoknade vremena.
Hetafe je prekinuo niz od tri poraza i ima 21 bod na 10. mestu na tabeli.
Rajo Valjekano je nastavio niz bez pobede i zauzima 12. mesto sa 19 bodova.
U sledećem kolu Hetafe će dočekati Real Sosijedad, a Rajo Valjekano će dočekati Majorku.
