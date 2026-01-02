Slušaj vest

Fudbaleri Rajo Valjekana odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Hetafea, u utakmici 18. kola španskog prvenstva.

Domaći su poveli u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena kada je strelac bio Horhe de Frutos, a bod Hetafeu obezbedio je Mauro Arambari golom u prvom minutu nadoknade vremena.

Hetafe je prekinuo niz od tri poraza i ima 21 bod na 10. mestu na tabeli.

Rajo Valjekano je nastavio niz bez pobede i zauzima 12. mesto sa 19 bodova.

U sledećem kolu Hetafe će dočekati Real Sosijedad, a Rajo Valjekano će dočekati Majorku.