Slušaj vest

Fudbaleri Rajo Valjekana odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Hetafea, u utakmici 18. kola španskog prvenstva.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Domaći su poveli u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena kada je strelac bio Horhe de Frutos, a bod Hetafeu obezbedio je Mauro Arambari golom u prvom minutu nadoknade vremena.

Hetafe je prekinuo niz od tri poraza i ima 21 bod na 10. mestu na tabeli.

Rajo Valjekano je nastavio niz bez pobede i zauzima 12. mesto sa 19 bodova.

U sledećem kolu Hetafe će dočekati Real Sosijedad, a Rajo Valjekano će dočekati Majorku.

Ne propustiteFudbal"KAKAV ZAGRLJAJ, BRATE": Zvezda Reala se obratila Gudelju! Komentarisala neobičnu fotografiju koju je objavio srpski reprezentativac
Nemanja Gudelj, Džud Belingem
FudbalDMITROVIĆ ODBRANIO ESPANJOL: Klub iz Barselone savladao u gostima Atletik Bilbao
Marko Dmitrović u dresu Espanjola
FudbalANTE BUDIMIR SA DVA GOLA SRUŠIO ALAVES: Osasuna slavila u Pamploni
Ante Budimir
FudbalKRAJ CRNOG NIZA ZA LEVANTE: Domaćin pogotkom u nadoknadi izborio remi protiv Real Sosijedada
Levante

Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir