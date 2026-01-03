Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Crvene zvede i napadač koji je bio promašaj na Marakani, a kasnije je napravio sjajnu karijeru, Ernan Barkos nastaviće da igra i u 42. godini, pošto je potpisao ugovor sa peruanskim prvoligašem Kaharamakom, prenose južnoamerički mediji.

Iskusni Argentinac, koji će u aprilu napuniti 42 godine, nije prihvatio odlazak u penziju nakon razlaza sa Alijancom Limom krajem prošle godine.

Iako je postojala mogućnost povratka u ekvadorski LDU Kito, Barkos je odlučio da karijeru nastavi u klubu koji će naredne sezone debitovati u najvišem rangu takmičenja u Peruu.

Prema navodima medija u toj zemlji, Barkos će u novom klubu zarađivati oko 15.000 dolara mesečno, što je bila ponuda koju ekvadorski klubovi nisu mogli da isprate. LDU Kito je razmatrao angažovanje iskusnog golgetera, ali se na kraju odlučio za mlađe rešenje u napadu.

Barkos je tokom 2025. godine u dresu Alijanse Lime zabeležio 47 nastupa u svim takmičenjima, uz učinak od 15 golova i pet asistencija. U pet sezona provedenih u peruanskom klubu upisao je ukupno 185 utakmica i postigao 76 golova.

Novi fudbaler Kaharamake dočekan je uz veliko interesovanje navijača koji su organizovali i njegov doček na aerodromu.

"Danas nije običan dan za naš sportski klub i naše voljene navijače. Danas je san, koji se mnogima činio dalekim, postao veličanstvena stvarnost. Zvanično želimo dobrodošlicu u porodicu Kaharamaka pravom fudbalskom 'predatoru', čoveku zbog kojeg ćemo klicati, uz svaki njegov kontakt s loptom… on je Ernan 'Pirat' Barkos!", stoji u saopštenju kluba na društvenim mrežama.

Barkos je profesionalnu karijeru započeo u Rasingu, a tokom godina nastupao je za brojne klubove u Južnoj Americi, Aziji i Evropi, među kojima su Gurani, Olmedo, Urakan, Gremio, Palmeiras, Atletiko Nasional, Sporting, Kruzeiro, kao i Crvena zvezda. Dres LDU Kita nosio je u tri navrata, dok je najveći kontinuitet u poslednjem periodu imao u Alijansi Limi.

