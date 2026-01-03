Slušaj vest

Jedan od najboljih fudbalera Barselone, Pedri, mogao je da ima totalno drugačiju karijeru.

Kada je napuštao Las Palmas, umesto u Barsi, mogao je da završi u Real Madridu, ali je "kraljevski" klub procenio da nije dovoljno dobar.

To je otkrio Pepe Mel, Pedrijev trener iz tih dana i to u razgovoru za Radioestadio Noće.

- Pričao sam sa Emiliom Butragenjom o Pedriju i rekao mi je da ga je zapazio, ali su mu u klubu rekli da su ga već gledali i da nije dovoljno dobar za Real Madrid - otkrio je on.

Pedri je septembra 2019. potpisao za Barselonu, a godinu dana kasnije je stigao iz Las Palmasa za obeštećenje od 23.000.000 evra. Od tada je redovan u startnoj postavi kako Barselone, tako i španske reprezentacije.

