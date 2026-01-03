Slušaj vest

Nije Srbija bila izbor za Aleksandra Pavlovića kada je fudbalska reprezentacija u pitanju, ali krv nije voda.

Fudbaler Bajerna Aleksandar Pavlović ne može bez Srbije, bez obzira što je izabrao da igra za Pancere, a ne za Orlove.

Aleksandar Pavlović na treningu fudbalera Bajerna Foto: ANNA SZILAGYI/EPA

Uživao u Beogradu

Aleksandar Pavlović proveo je novogodišnje praznike u Srbiji, u Beogradu, a svoje obožavaoce preko društvenih mreža obradovao je setom fotografija iz svoje postojbine.

Fotografisao se na Kalemegdanu, sam i sa drugarima, posetio crkvu Ružicu i kapelu Svete Petke na Kalemegdanu, jedan luksuzni beogradski restoran. Pre Beograda, bio je odmoru sa društvom u Dubaiju.

- Just Beograd things - napisao je Aleksandar Pavlović, što bi moglo da se prevede kao "samo beogradske stvari".

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović u Beogradu Foto: Printskrin/Instagram

Objava razgnevila navijače Srbije

Ova objava Aleksandra Pavlovića izazvala je lavinu komentara njegovih pratilaca. Neki su emotikonima i pozitivno protumačili njegov boravak u Beogradu, dok su se drugi pitali, šta on uopšte radi u Srbiji, kada je izabrao Nemačku.

Da podsetimo, nedavno je u razgovoru za Kurir, bivši direktor A reprezentacije Srbije Stevan Stojanović otkrio detalje pregovora sa Aleksandrom Pavlovićem.

- Nije da nismo ništa pokušali, kada je Aleksandar Pavlović u pitanju. Stvarno smo dali sve od sebe da ga privolimo da igra za Srbiju. Ali, jednostavno nismo mogli da ga nateramo puškom da igra za nas. Nikada ga nismo imali - to je moj najiskreniji odgovor, pričao je za Kurir Stevan Stojanović.

Srbija nije bila Pavlovićev izbor - Stevan Stojanović Foto: Fss

Sastanak u Minhenu

Potom je popularni Dika potanko ispričao za Kurir kako su tekli pregovori sa Aleksandrom Pavlovićem.

- Bio je mart mesec 2024. godine. Došao sam na sastanak i tamo su me sačekali Diter Henes, Aleksandrov menadžer i njegov otac. Posle nekog vremena i sam Aleksandar Pavlović nam se pridružio. Bili smo u Minhenu na večeri i otvoreno razgovarali. Pričao sam sa momkom, rekao šta selektor Stojković želi i hoće od njega. Onda su Henes i Piksi razgovarali telefonom. Pavloviću je nuđeno da bude deo ekipe na EURO 2024 u Nemačkoj. Evo, prvi put sad otvoreno pričam o tome. To smo mu ponudili.

Aleksandar i njegov otac bili su u dilemi, ali menadžer Henes znao je kako treba da postupi.

- Kada smo rekli šta sve nudimo, reč je uzeo Diter Henes i rekao da Nemačka ima iste ambicije kao Srbija i da želi Aleksandra Pavlovića. Govorio je da je on rođen u Nemačkoj, da je produkt Bajernove škole, da je igrao za sve njihove selekcije... A, onda nas je pogledao i kazao - Imaćete ga, ali ako ga u junu ne uzme Nemačka. Od septembra može biti vaš. Tada je selektor Nemačke, kao i sada bio Julijan Nagelsman.

Nemačka ima čemu da se raduje - Aleksandar Pavlović Foto: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Henes je sve odlučio

Posle svega Srbija je izgubila Pavlovića.

- Treba biti iskren i reći da je odluku doneo Aleksandar Pavlović! Izabrao je Nemačku pre Srbije! Koliko sam upoznat, njegova majka je Nemica, on je rođen u Nemačkoj... Odlično razume srpski, ali ga slabije priča. Da vam kažem još nešto o tom sastanku u Minhenu. Otac i mali Aleksandar bili su veoma kulturni i naš razgovor je bio otvoren. Po meni, takva je moja procena, otac je hteo da mali igra za Srbiju, ali nije se on tu mnogo pitao. Žao mi je što nismo pričali sa mamom, ona nije bila na sastanku. Moje mišljenje je da je porodica prepustila Diteru Henesu da vodi Aleksandrovu karijeru. On se pitao za sve. I kad je tako, nismo mi tu imali bilo kakve šanse. Sve ovo što vam pričam, mogu da potvrde Henes, a i Pavlovićev tata - zaključio je Stevan Stojanović u razgovoru za Kurir.

Aleksandar Pavlović (21) ima potpisan ugovor sa Bajernom do juna 2029. godine. Njegova tržišna vrednost trenutno iznosi 65.000.000 evra, a navodno je Mančester siti raspoložen da ga dovede i na leto plati čitavih 100 miliona evra. U Bajernu Aleksandar Pavlović zarađuje oko 110.000 evra nedeljno, a na godišnjem nivou 5,7 miliona evra.