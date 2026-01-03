ČETVORICA FUDBALERA ZVEZDE STIŽU NAKNADNO NA PRIPREME! Evo o kome se radi i zbog čega ovi igrači trenutno nisu na raspolaganju Dejanu Stankoviću!
Fudbaleri Crvene zvezde 3. januara počinju pripreme za drugi deo sezone, a na prozivci Dejan Stanković neće moći da računa na sve fudbalere.
Četvorica fudbalera na pripreme će stići sa malo dužim odmorom. Džej Enem dolazi direktno u Antaliju, isto kao i Šavi Babika koji je igrao na Kupu afričkih nacija. Felisio Milson, koji je takođe igrao za reprezentaciju na Kupu afričkih nacija, će stići u toku današnjeg dana u Beograd, a Rodrigao će poput Enema i Babike doći u Antaliju.
Ovo je kompletan spisak Zvezde za početak priprema: Mateus, Ivanić, Rodrigao, Bajo, Milson, Katai, Veljković, Duarte, Glazer, Damjanović, Handel, Elšnik, Kostov, Tiknizjan, Stanković, Leković, Draškić, Tebo, Krunić, Lučić, Zarić, Gudelj, Radonjić, Radanović, Šarić, Seol, Đorđević, Avdić, Guteša, Babička, Arnautović, Ranković.
