- To ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman. Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača.