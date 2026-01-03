Slušaj vest

Dejan Stanković okupio je fudbalere Crvene zvezde i započeo pripreme za nastavak sezone, a na prozivci se dotakao i Nemanje Radonjića, te mu je poslao jasnu poruku.

Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Dobio je pitanje Stanković da li će se Radonjić vratiti u tim, a zatim je otvorio dušu.

- To ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman. Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača.

Dejan Stanković o Radonjiću Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Podsetimo, Zvezdan Terzić rekao je krajem prošle godine da je Radonjić preskakao treninge, utakmice i da se nije ponašao profesionalno, te da je bio spreman da se rastane sa njim, ali da je šansu dobio zbog Dejana Stankovića.

Dejan Stanković o borbi za titulu Izvor: MONDO/Dušan Ninković