NEMANJA RADONJIĆ DOBIO JASNU PORUKU: "Tu sam da mu pomognem, ali..."
Dejan Stanković okupio je fudbalere Crvene zvezde i započeo pripreme za nastavak sezone, a na prozivci se dotakao i Nemanje Radonjića, te mu je poslao jasnu poruku.
Dobio je pitanje Stanković da li će se Radonjić vratiti u tim, a zatim je otvorio dušu.
- To ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman. Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača.
Podsetimo, Zvezdan Terzić rekao je krajem prošle godine da je Radonjić preskakao treninge, utakmice i da se nije ponašao profesionalno, te da je bio spreman da se rastane sa njim, ali da je šansu dobio zbog Dejana Stankovića.
