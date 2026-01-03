Nasmejao se Deki na pitanje o Arnautoviću, pa je za njega imao samo jednu molbu.

- Marka znam dugo, znamo se skoro 20 godina. Zna šta ja mislim, prvi put sam mu trener, fenomenalan igrač, mnogo dobar momak. Treba da promeni brzinu, stavi u petu i sve sam da reši. Moramo da trčimo dobro. Neka mi pokloni jedno 15 mečeva kao što je imao za Austriju, ja ću biti presrećan - istakao je Stanković.