Dejan Stanković govorio je i o Marku Arnautoviću
FK CRVENA ZVEZDA
DEJAN STANKOVIĆ SE NASMEJAO ZBOG PITANJA O MARKU ARNAUTOVIĆU! Imao je samo jednu molbu za njega: "Ako to uradi, ja ću biti presrećan..."
Slušaj vest
Dejan Stanković okupio je fudbalere Crvene zvezde i započeo pripreme za nastavak sezone, a na prozivci se dotakao i Marka Arnautovića.
Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Vidi galeriju
Nasmejao se Deki na pitanje o Arnautoviću, pa je za njega imao samo jednu molbu.
- Marka znam dugo, znamo se skoro 20 godina. Zna šta ja mislim, prvi put sam mu trener, fenomenalan igrač, mnogo dobar momak. Treba da promeni brzinu, stavi u petu i sve sam da reši. Moramo da trčimo dobro. Neka mi pokloni jedno 15 mečeva kao što je imao za Austriju, ja ću biti presrećan - istakao je Stanković.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši