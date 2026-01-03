"TO JE BILO NEPOŠTOVANJE KLUBA" Zvezdan Terzić stao pred igrače Zvezde, poslao im brutalnu poruku i ponovo potkačio Radonjića: "Mi sve mangupi, a oni..."
Fudbaleri Crvene zvezde započeli su pripreme za drugi deo sezone, a na prozivci se igračima obratio i generalni direktor kluba, Zvezdan Terzić.
Terzić je poslao brutalnu poruku svim fudbalerima, ali i stručnom štabu.
- Srećna Nova godina, da vam poželim zdravlje i da u sledećoj godini imamo što bolje rezultate. Imamo iza sebe jesenji deo sa kojim niko od vas nije zadovoljan, danas je 3. januar, do kraja maja, molim vas, surovi profesionalizam. Nedavno sam rekao da sam se ja opustio, da sam morao bolje, zakačio sam Arnautovića i Radonjića... Od sutra sam sa vama u avionu - nemojte da nam se smeju do kraja maja, kao što su tokom jeseni. Mi sve mangupi, mangupi, a oni prvi na kraju jeseni. Bez uvijanja, čeka nas pakleno proleće. Ili ćete biti kakvi mi hoćemo ili vas neće biti - rekao je Terzić, pa je ponovo potkačio Nemanju Radonjića:
- Propustio sam tri utakmice ove jeseni, nikad gostovanje nisam propustio za ovih 12 godina, a sad jesam. Kada sam kritikovao Radonjića što se nije pojavio u Nišu, a kači Barsa - Real to je bilo nepoštovanje kluba. Nosite taj dres, milioni ljudi čekaju da se raduju. Nemojte da im oduzimate to pravo. To je vaša obaveza.
Otkrio je Zvezdan Terzić i šta je rekao Nemanji Radonjiću kada ga je video u svlačionici.
- Najviše će Radonjiću prijati dolazak Stankovića. Kada sam ušao u svlačionicu, video sam kako me gleda očima, kao malo dete koje pogreši i čeka roditelje. Rekao sam mu: "Mali, pamet u glavu." Ako se osposobi na pravi način, biće najveće pojačanje Zvezde.
