- Srećna Nova godina, da vam poželim zdravlje i da u sledećoj godini imamo što bolje rezultate. Imamo iza sebe jesenji deo sa kojim niko od vas nije zadovoljan, danas je 3. januar, do kraja maja, molim vas, surovi profesionalizam. Nedavno sam rekao da sam se ja opustio, da sam morao bolje, zakačio sam Arnautovića i Radonjića... Od sutra sam sa vama u avionu - nemojte da nam se smeju do kraja maja, kao što su tokom jeseni. Mi sve mangupi, mangupi, a oni prvi na kraju jeseni. Bez uvijanja, čeka nas pakleno proleće. Ili ćete biti kakvi mi hoćemo ili vas neće biti - rekao je Terzić, pa je ponovo potkačio Nemanju Radonjića: