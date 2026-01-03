Slušaj vest

Real Madrid razmatra mogućnosti da pojača vezni redi uoči letnjeg prelaznog roka ove godine, uprkos značajnim ulaganjima u taj deo tima tokom prethodnih sezona, prenose španski mediji.

U redove madridskog kluba prethodnih godina stigli su Arda Guler, Orelijen Čuameni, Eduardo Kamavinga i Džud Belingem, ali u klubu smatraju da će biti potrebno dodatno pojačanje u sredini terena.

U skladu s tim, započeta je procena potencijalnih kandidata.

Prema ranijim navodima, primarna meta Reala bio je vezista Mančester sitija Rodri, ali su spekulacije o njegovom dolasku u poslednje vreme utihnule.

Španski reprezentativac bio je projektovan kao glavno pojačanje nakon Evropskog prvenstva, međutim teška povreda prednjih ukrštenih ligamenata uticala je na odluku kluba da privremeno odustane od realizacije transfera.

Rodri je zbog povrede propustio veći deo prethodne sezone, a ni u aktuelnoj takmičarskoj godini nije u kontinuitetu nastupao, sakupivši ukupno 415 minuta u svim takmičenjima.

Ipak, njegov nastup protiv Sanderlenda na Novu godinu, kada je ušao u igru na poluvremenu i preuzeo kontrolu nad sredinom terena, ponovo je skrenuo pažnju stručne javnosti.

Marka navodi da Real Madrid i dalje prati Rodrijev oporavak i da on ostaje opcija za leto 2026. godine, pod uslovom da potvrdi potpuni povratak u takmičarsku formu.

Tada bi imao još godinu dana ugovora sa Mančester sitijem, što bi moglo da omogući transfer pod povoljnijim finansijskim uslovima.

Rodri, koji ima 29 godina, ranije je isticao želju da se u nekom trenutku karijere vrati u špansko prvenstvo u kojem je nastupao za Viljareal i Atletiko Madrid.

Možda je vreme za povratak u špansku prestonicu, ali u drugom dresu?

Kurir sport / Sportske.net

