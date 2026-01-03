Slušaj vest

Zlatan Ibrahimović ostao je upamćen u svetu fudbala kao mačo muškarac, čovek nezaustavljive snage i arogancije.

Međutim, iza tog lica koji je formirao u javnostiZlatan Ibrahimović je sasvim drugačija osoba. Veoma je osećajan i emotivan.

Otvorio dušu u knjizi - Zlatan Ibrahimović Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst /Profimedia

Ožiljci na duši

O tome, kakav je Zlatan Ibrahimović u Novogodišnjem intervjuu pričao je Rade Krunić za Kurir. U svojoj autobiografiji "Ja Zlatan" nekadašnji fudbaler otkriva životnu dramu u kojoj se našao i za koju nije imao rešenje. Bio je to trenutak nemoći koji ga je slomio, zbog čega je uradio nešto, što sam sebi dugo vremena nije mogao da oprosti.

Desilo se to pre skoro dve decenije, 2006. godine, kada je njegov stariji sin Maksimilijan završio u bolnici. Dečačić se borio za život, a Zlatan to nije mogao da izdrži.

Ibrahimovićeva nevenčana supruga Helena Seger primetila je da detence ne napreduje, da gubi na težini i konstantno povraća. Zbog toga je odlučila da ga odvede u bolnicu.

- Nismo znali zašto, da li je to normalno? Povraćao je neprestano. Razgovarao sam sa porodicom i prijateljima. Svi su me tešili da to nije strašno. Pokušavao sam i sam sebe tada da utešim - napisao je Ibrahimović u svojoj knjizi.

Dečak se borio za život

Kada je mali Maksimilijan stigao u bolnicu i prošao lekarski pregled usledio je šok. Dečak je hitno zadržan.

- Celo telo mi je bilo u grču. Nikad se nisam tako osećao, ni blizu. Dok nisam dobio dete, bio sam gospodin Nedodirljivi. Mogao sam biti i besan i lud, pokazati sve moguće emocije. I sve se moglo rešiti ako si čvrst i uporan, ali ovo nije bilo ništa od toga. Bio sam nemoćan - napisao je Zlatan i nastavio da opisuje:

- Stanje se pogoršavalo. Maksimilijan je iz dana u dan bio sve slabiji. Bio je tako mali da se videlo da je postao kost i koža. Izgledao je kao da ga život napušta.

Zlatan Ibrahimović, Helen Seger i Maksimilijan Ibrahimović u loži Milana Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Hitna operacija

Posle detaljnih pregleda i analiza lekari su utvrdili da novorođenče ima problem sa želucem i da mora hitno biti operisan.

- Ne sećam se puta do bolnice. Sećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gde mi je sin... Na kraju su me odveli do velike sale, gde je Maksimilijan ležao u inkubatoru. Bio je manji, nego ikada… Imao je cevčice kroz telo i nos. Tad kao da mi je srce iščupano iz grudi.

I tada se Zlatan slomio. Strah ga je savladao. Napustio je suprugu i sina.

- Volim vas oboje. Sve ste mi na svetu. Ali ne mogu ovo da podnesem. Nazovi me za najmanju sitnicu koja se desi. Rekao sam to Heleni i pobegao iz bolnice.

Danas je fudbaler i liči na oca

Mali Maksimiljan je operisan i dete se posle toga opravilo. Danas, nema bilo kakvih posledica, zdrav je mladić koji zajedno sa mlađim bratom Vinsentom trenira u omladinskoj školi Milana.

- Maksi još ima ožiljak. Često se toga setim. Iskreno, daje mi bolji pogled na život - napisao je Ibrahimović.

Zlatan je često puta isticao koliko je ponosan na svoju suprugu Helen i koliko je voli, kao i sinove. Maksimilijan je jednom priznao da je zbog očevog pritiska i poređenja sa njim jedno vreme zamrzeo fudbal. Tek u 11. godini je rešio taj problem i počeo da trenira. Danas, građom mnogo podseća na svog oca. Zlatan je otkrio da nikada nije vršio pritisak na svoje sinove i da im je podrška, bez obzira šta odlučili da rade u životu.